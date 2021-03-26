Ankara'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 111 sikke, takı ve süs eşyası ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 111 sikke, takı ve süs eşyası ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 111 sikke, takı ve süs eşyası ele geçirildi.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, B.S.E, B.L. ve H.Y'nin ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisine ulaşıldı.

Beypazarı Akşamoldu Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, söz konusu kişiler yakalanırken, araçlarında yapılan aramada ise Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 111 bronz sikke ile 23 bronz takı ve süs eşyası ele geçirildi.

Tarihi eserlere Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu, zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan