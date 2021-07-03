Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 1016 sikke, at heykeli ve yüzük yakalandı
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Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 1016 sikke, at heykeli ve yüzük yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1016 sikke, metal at heykeli, yüzük ve metal obje ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1016 sikke, metal at heykeli, yüzük ve metal obje ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, şüpheli M.K ile M.K'nın ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Altındağ İlçesi Önder Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda, söz konusu kişileri yakalarken, araçlarında yapılan aramada ise Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1016 sikke, birer metal at heykeli ile yüzük ve iki obje olmak üzere toplam 1020 tarihi eseri ele geçirdi.

Ekipler, tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el koyarken, zanlılar hakkında da adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 1016 sikke, at heykeli ve yüzük yakalandı
Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 1016 sikke, at heykeli ve yüzük yakalandı
Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 1016 sikke, at heykeli ve yüzük yakalandı
Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 1016 sikke, at heykeli ve yüzük yakalandı
Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 1016 sikke, at heykeli ve yüzük yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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