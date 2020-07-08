Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı
08.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:02

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "insan ticareti, fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek, yer temin etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarıyla ilgili sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler M.K, O.H, T.E, S.T, C.K. ile N.E. gözaltına alındı.

Zanlılardan O.H. ve M.K'nin, yurt dışından Ankara'ya gelen yabancı uyruklu kadınları tehdit ederek, pasaportlarına el koyup hürriyetinden yoksun bıraktığı, başkalarının üzerine kiraladıkları evlerde barınmalarını sağladıkları ve yer temin ettikleri adreslerde baskıyla fuhuş yaptırdıkları tespit edildi.

Şüpheli T.E. ile N.E'nin de ortak kullandığı taksi ile mağdur kadınları taşıdıkları, C.K. ve S.T'nin de müşterilere aracılık ettikleri belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

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