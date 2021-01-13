Ankara'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
13.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:29
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Atıcı (34) yönetimindeki 06 BPV 15 plakalı otomobil, Karaboğaz mevkisinde yol kenarındaki bir tesisin duvarına çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Atıcı'nın cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak