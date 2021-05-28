Ankara'da durdurulan üç minibüsten 36 düzensiz göçmen çıktı
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Ankara'da durdurulan üç minibüsten 36 düzensiz göçmen çıktı

Ankara'da durdurulan üç minibüsten 36 düzensiz göçmen çıktı
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Ankara'da düzenlenen operasyonda durdurulan üç minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'da düzenlenen operasyonda durdurulan üç minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin İran üzerinden yurda giriş yaparak Ağrı ve Van üzerinden Ankara'ya geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Diyarbakır'dan yola çıkan üç minibüsü Niğde-Ankara Otoyolu'nun Gölbaşı girişinde durduran ekipler, araçların koltukları haricinde koridor ve bagaj kısmında "balık istifi" vaziyetinde çok sayıda düzensiz göçmenle karşılaştı.

Pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 23'ü Afganistan, 9'u Pakistan ve 4'ü Bangladeş uyruklu toplam 36 düzensiz göçmenin çıktığı minibüslerin şoförleri E.A. ve L.A. ve D.Ş yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği, 3 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ankara'da durdurulan üç minibüsten 36 düzensiz göçmen çıktı
Ankara'da durdurulan üç minibüsten 36 düzensiz göçmen çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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