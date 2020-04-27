Ankara'da durdurulan araçtan cephanelik çıktı
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Ankara'da durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Ankara'da korona virüs tedbirleri çerçevesinde devriye atan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araçta çok sayıda silah ve malzeme ele geçirdi.

Ankara'da durdurulan araçtan cephanelik çıktı
27.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:00

Ankara'da korona virüs tedbirleri çerçevesinde devriye atan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araçta çok sayıda silah ve malzeme ele geçirdi.

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, korona virüs tedbirleri çerçevesinde Doğukent Caddesi üzerinde devriye attıkları sırada 06 B.. 787 plakalı beyaz renkli Renault marka aracı şüphelenerek durdurdu. Devriye ekipleri araç içerisinde çok sayıda kapalı poşet ve kutu olduğunu gördü. Araç aranmak üzere Yavuz Selim Şehit Murat Yatarkalkmaz Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Araçta yapılan aramada 1 adet AK-47 Kaleşnikof tüfek ve şarjör içerisinde 26 adet mermisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tarihi nitelikli av tüfeği, çeşitli kılıç ve kasaturalar, 2 adet özel yapım bıçaklı baston, çeşitli çap ve markalarda 400 adet mermi, 1 adet balistik yelek, 1 adet polis yeleği, 2 adet kelepçe, 1 adet çelik cop, 20 bin TL para ve diğer muhtelif evraklar ele geçirildi. Yakalanan zanlı Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli, buradaki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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