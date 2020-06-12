Ankara'da dükkanını su basan kişi elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi
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Ankara'da dükkanını su basan kişi elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yoğun yağmur yağışı sonucu dükkanını basan suları tahliye etmeye çalışan vatandaş elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Ankara'da dükkanını su basan kişi elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi
12.06.2020 03:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 03:41

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yoğun yağmur yağışı sonucu dükkanını basan suları tahliye etmeye çalışan vatandaş elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle su basan dükkanını temizlemeye çalışan bir kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Bozkaya Sokak'ta bulunan kadın kuaföründe meydana geldi. Dükkan sahibi Barış Canmercan (25), sağanak nedeniyle dükkanı dolduran yağmur sularını tahliye etmek için iş yerine girdi. Annesinin 'gitme' uyarısına rağmen dükkanında bulunan eşyaları kurtarmak isteyen Canmercan, suyun içine girdiği sırada yükselerek elektrik priziyle temas eden suda akıma kapılarak yerde hareketsiz kaldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve elektrik idaresi ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canmercan'ın dükkanının bahçesinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından, Barış Canmercan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kuafördeki sel suyu da tahliye edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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