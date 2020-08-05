Ankara'da düğüne giden kişileri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da düğüne giden kişileri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı

Ankara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı.

Ankara'da düğüne giden kişileri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı
05.08.2020 01:16 | Son Güncelleme: 05.08.2020 02:18

Ankara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ankara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan İbrahim T. idaresindeki 34 BC 8232 plakalı Ankara istikametine ilerleyen minibüsün sağ arka lastiği patladı. Lastiği patlayan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpmasının ardından taklalar atarak ters döndü. Kazanın şiddetiyle minibüste bulunan yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan İhsan T. ve Salih Kayra T. Ankara Şehir Hastanesi'ne, Elife T. ise Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülürken diğer yaralılar ise Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otoyol 1 saat trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle polis ekipleri otoyolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapattı. Uzun kuyrukların oluştuğu otoyolda araçlarının içerisinde bekleyen vatandaşlar, bayram tatilinin yoğunluğunun ve sürücülerin dikkatsiz araç kullanmalarını eleştirdi.

Aynı yerde ikinci bir kaza

Ayrıca polis ekiplerinin yolu kapatmasının ardından oluşan araç kuyruğu bir kazaya daha neden oldu. Hızını alamayan bir sürücü önündeki araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken polis, iki kazaya da ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Magazin
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi
Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi
Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı
Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek
Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 70 kişi hayatını kaybetti, 3700 yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 70 kişi hayatını kaybetti, 3700 yaralı var
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Lübnan Beyrut Deprem
Şu an buradasınız: Ankara'da düğüne giden kişileri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 02:40:01. #1.14#
title