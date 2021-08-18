Ankara'da "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

Ankara'da 'drift' yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara'da "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirlenen sürücüye 9 bin 480 lira para cezası uygulandı.

Ankara'da "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirlenen sürücüye 9 bin 480 lira para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçiören ilçesinde "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücünün kimliğini belirleyen polis ekipleri harekete geçti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kimliği ve aracı tespit edilen sürücünün ehliyetine el konularak, 9 bin 480 lira para cezası verildi.

Hakkında adli işlem başlatılan sürücünün otomobili de trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
Son dakika haber | Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında...
Son dakika haber | Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında...
Konya'da polis, 20 bin liralık ziynet eşyaları çalınan çifte, kolyedeki evlilik tarihinden ulaştı
Konya'da polis, 20 bin liralık ziynet eşyaları çalınan çifte, kolyedeki evlilik tarihinden ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Işın Karaca Berdan Mardini Seren Serengil
Spor Ali Koç Mert Günok Fırat Aydınus Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 17:05:46. #1.14#

title