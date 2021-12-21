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Ankara'da döviz bürolarında hareketlilik yaşanıyor

Ankara'da döviz bürolarında hareketlilik yaşanıyor
AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye yönelik yaptığı açıklamaların ardından bu sabah saatlerinden itibaren döviz bürolarında hareketlilik yaşanıyor.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye yönelik yaptığı açıklamaların ardından bu sabah saatlerinden itibaren döviz bürolarında hareketlilik yaşanıyor.

Ankara'nın Ulus semtinde döviz bozdurmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren döviz büroları önünde sıraya girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamaların ardından döviz kurlarında meydana gelen düşüş sonrası döviz bürolarındaki hareketlilik de arttı.

Semt esnafı Koray Erşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doların düşmesinin piyasaları hareketlendireceğini belirterek, "Fiyatlar artınca alışveriş yavaşlıyor. Doların düşmesi bizi mutlu etti." diye konuştu.

Hasan Yılmaz da doların düştüğünü görünce çok mutlu olduğunu dile getirerek, sabah saat 04.00'e kadar uyumadığını söyledi. Dolar fiyatının daha da düşmesi temennisinde bulunan Yılmaz, "Bazı muhalifler sürekli dolar artışından bahsediyorlar, şimdi neyi kullanacaklar? Doların düşmesi bir bayram. Doların düşmesiyle fiyatların da düşeceği söyleniyor, fiyatların düşmesini bekliyoruz." dedi.

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AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri

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