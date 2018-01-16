Ankara'da döner bıçaklı saldırı: 1 yaralı

ANKARA Adliyesi önünde 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğrayan Kemal S. başından ve kalçasından yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sıhhıye'deki Ankara Adliyesi önünde meydana geldi. Adliye önünde arkadaşını bekleyen Kemal S., iddiaya göre daha önce tanımadığı 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Öldüresiye darp edilen Kemal S. daha sonra saldırganlar tarafından döner bıçağı ile kalçasından yaralandı. Kanlar içinde kalan Kemal S., saldırganlar olay yerinden kaçtıktan sonra Sıhhıye'de uygulama yapan polis kontrol noktasına giderek yardım istedi. Polisin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve kalçasından yaralanan Kemal S.'yi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kemal S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.