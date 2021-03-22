Ankara'da dolu etkili oldu
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Ankara'da dolu etkili oldu

22.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:21
Ankara'da dolu etkili oldu

ANKARA'da dolu yağışı etkili oldu.

ANKARA'da dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli etkili olan yağış ile birlikte bazı bölgeler beyaza büründü.

Başkent'te sabahtan bu yana yer yer etkili olan sağanağın ardından öğleden sonra kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri de oluştu. Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi.

Ankara'da dolu etkili oldu
Ankara'da dolu etkili oldu
Ankara'da dolu etkili oldu
Ankara'da dolu etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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