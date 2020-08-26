Ankara'da Dolmuşlarda Şeffaf Kabin Uygulaması Başkent'te Büyükşehir Belediyesi tarafından taksilerde yolcu ve sürücü arasına şeffaf panel yerleştirilmesi uygulaması şimdi de dolmuş ve özel halk otobüslerinde uygulanmaya başlandı.

Başkent'te Büyükşehir Belediyesi tarafından taksilerde yolcu ve sürücü arasına şeffaf panel yerleştirilmesi uygulaması şimdi de dolmuş ve özel halk otobüslerinde uygulanmaya başlandı. Şehir merkezi ile Sincan'daki duraklarda hizmet veren toplam 2.550 dolmuşa ücretsiz şeffaf kabin montajı başlatıldı Kaynak: DailyMotion.com