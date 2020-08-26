Ankara'da Dolmuşlarda Şeffaf Kabin Uygulaması
Başkent'te Büyükşehir Belediyesi tarafından taksilerde yolcu ve sürücü arasına şeffaf panel yerleştirilmesi uygulaması şimdi de dolmuş ve özel halk otobüslerinde uygulanmaya başlandı.
26.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:49
Başkent'te Büyükşehir Belediyesi tarafından taksilerde yolcu ve sürücü arasına şeffaf panel yerleştirilmesi uygulaması şimdi de dolmuş ve özel halk otobüslerinde uygulanmaya başlandı. Şehir merkezi ile Sincan'daki duraklarda hizmet veren toplam 2.550 dolmuşa ücretsiz şeffaf kabin montajı başlatıldı
Kaynak: DailyMotion.com