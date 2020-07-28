Ankara'da dolmuş ve minibüslerde 'koronavirüs' denetimi Ankara'da dolmuş ve minibüslerde 'koronavirüs' denetimiANKARA'da polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimde, fazla yolcu taşıyan dolmuş ve minibüs sürücülerine para cezası uygulandı.

Ankara'da dolmuş ve minibüslerde 'koronavirüs' denetimi

ANKARA'da polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimde, fazla yolcu taşıyan dolmuş ve minibüs sürücülerine para cezası uygulandı. Arandığı belirlenen ehliyetsiz bir minibüs sürücüsü de gözaltına alındı.

Ankara'da motosikletli trafik polisleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği, koronavirüs tedbirleri kapsamında ayakta yolcu taşıması yasaklanan dolmuş ve minibüslere yönelik denetimi yaptı. Şehrin işlek noktalarında yapılan denetimde, dolmuş ve minibüsler durdurularak kontrol edildi. Bir minibüste 7 kişinin ayakta yolculuk yaptığı belirlendi. Kapasitesinin üzerinde ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine yol açacak şekilde fazla yolcu taşıyan sürücülere 315 TL ile 3 bin TL arasında para cezası uygulandı. Cezaya itiraz eden bazı sürücüler, çok ceza yediklerini ve para kazanamadıklarını belirterek bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi. Ayaktaki yolcular araçlardan indirilerek boş araçlara aktarıldı.

ARANAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan denetim sırasında durdurulan minibüs sürücüsü Ahmet K.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 456 TL ceza uygulandı. Yapılan inceleme sonucu 'Başkasına ait bir banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan da arandığı belirlenen Ahmet K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA