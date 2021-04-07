Ankara'da dolandırdı, Aksaray'da operasyonla yakalandı
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Ankara'da dolandırdı, Aksaray'da operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da dolandırdı, Aksaray'da operasyonla yakalandı Ankara'da 75 yaşındaki yaşlı kadını dolandırarak çaldığı ziynet eşyası ve para ile kaçan dolandırıcı Aksaray'da operasyonla yakalandı Ankara'da 75 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdıktan sonra aldığı ziynet eşyaları ve 700 Euro ile...

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Ankara'da dolandırdı, Aksaray'da operasyonla yakalandı

Ankara'da 75 yaşındaki yaşlı kadını dolandırarak çaldığı ziynet eşyası ve para ile kaçan dolandırıcı Aksaray'da operasyonla yakalandı

AKSARAY - Ankara'da 75 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdıktan sonra aldığı ziynet eşyaları ve 700 Euro ile kaçan dolandırıcı Aksaray polisinin operasyonuyla şehre girişte kıskıvrak yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çubuk İlçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çubuk İlçesinde yaşayan Fatma Ö. isimli yaşlı kadını telefonla arayan dolandırıcı kendini polis olarak tanıtarak yaşlı kadından para ve ziynet eşyalarını istedi. Hiç kimseye haber vermemesi gerektiğini belirterek yaşlı kadını konuşmalarıyla etkileyen ve kandırmayı başaran dolandırıcı, kadının bulunduğu adrese giderek 3 adet bilezik, 4 çeyrek altın ve 700 Euro parayı alarak evden ayrıldı. Kısa bir süre sonra dolandırıcıyı arayan ve ulaşamayan yaşlı kadın durumu yakınlarına ve polise bildirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen Ankara Polisi yaşlı kadının evine giderek geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan incelemeler kapsamında güvenlik kameralarını izleyen ekipler dolandırıcıyı tespit etti. Dolandırıcının gidiş istikametine yönelik tüm kameraları inceleyen ekipler şahsın kimliğini de kısa sürede tespit ederek Muhammet U. isimli dolandırıcının bir taksiye bindiğini belirledi. Plakası belirlenen taksinin Ankara'dan Aksaray istikametine ayrıldığını belirleyen polis durumu Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine bildirdi. Bilgilendirme üzerine harekete geçen Aksaray Polisi Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde pusuya yattı. Plakası belirlenen taksinin şehir merkezi istikametine geçmesi üzerine Aksaray - Nevşehir Kavşağında operasyon için düğmeye basıldı. Sivil ve resmi ekiplerin katıldığı operasyonda taksi durdurularak içinde yolcu olarak bulunan Muhammet U. yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri şahsın dolandırıcılık sureti ile aldığı ziynet eşyası ve 700 Euro parayı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken yapılan sorgulamasında hırsızlık suçlarında kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da dolandırdı, Aksaray'da operasyonla yakalandı
Ankara'da dolandırdı, Aksaray'da operasyonla yakalandı
Ankara'da dolandırdı, Aksaray'da operasyonla yakalandı
Ankara'da dolandırdı, Aksaray'da operasyonla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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