Ankara'da doktoru görevi başında bıçaklayan şahıs tutuklandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doktor Ertan İskender'i bıçaklayarak yaralayan B.N., çıkarıldığı mahkemece tutulandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doktor Ertan İskender'i bıçaklayarak yaralayan B.N., çıkarıldığı mahkemece tutulandı.
27 Mayıs günü saat 16.40 sıralarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doktor Ertan İskender'i bıçakla yaralayan şüpheli B.N., kişiyi yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sevk edildiği 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı