Ankara'da Doğalgaz Patlaması: 7 Yaralı

Ankara Kızılay'da 9 katlı bir binanın giriş katındaki doğazgaz patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler bölgeyi ablukaya aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı, Ankara Kızılay'da bir işyerinde meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ankara Kızılay Necatibey'de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir" denildi.

(Musa Erdoğan - Seyid Fatih Poyraz/İHA)