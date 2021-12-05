Ankara'da doğalgaz borusu patladı

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde doğalgaz borusu patladı.

Sincan'da bulunan Lale Meydanı'nda doğalgaz borusundan kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi. Şans eseri olay yerinde kimsenin olmaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme işlemlerine başlarken, güvenlik güçleri ise geniş güvenlik önlemleri aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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