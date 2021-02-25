Ankara'da dizelden dönüştürülen elektrikli otobüs tanıtıldı
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Ankara'da dizelden dönüştürülen elektrikli otobüs tanıtıldı

25.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:25
Ankara'da dizelden dönüştürülen elektrikli otobüs tanıtıldı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce, kullanım ömrü dolmuş dizel otobüs yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürüldü.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce, kullanım ömrü dolmuş dizel otobüs yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürüldü. Başkan Mansur Yavaş, 3 saatte tam şarz olan otobüsün tanıtımını yaparak, "Bundan sonra Ankara'nın sokaklarında elektrikli otobüsleri göreceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nin 2025 yılında şehir içi dizel toplu taşımayı kaldırma kararının ardından harekete geçti. Bu kapsamda kullanım ömrü dolmuş dizel otobüs, belediye iştiraki BELKA A.Ş. tarafından yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürüldü. Testleri başarıyla geçen otobüs için tanıtım programı düzenlendi. Programa katılan Başkan Yavaş, "Eski bir otobüsün tamamen elektrikli hale gelmesinin dönüşümünü sağladık. Şuanda sadece bizim belediyemizde eski model olup bu şekilde dönüştürülecek tam 400 tane otobüs var. Eski otobüsler hem hava kirliliği hem yakıt tüketimi açısından Ankara için son derece sakıncalıydı. Çünkü Ankara'da çok araç kullanılması ve diğer sebeplerden dolayı zaman zaman hava kirliliği yaşanıyor. Şu anda testler Avrupa standartlarına göre tamamlandı. Sanayi Bakanlığı'na müracaat ederek onayı aldıktan sonra artık seri üretmenin çaresine bakacağız. Bundan sonra Ankara'nın sokaklarında elektrikli otobüsleri inşallah göreceğiz" dedi.

'3 SAATTE TAM ŞARZ OLUYOR'

BELKA A.Ş. Genel Müdürü Dursun Çiçek ise, elektrikli otobüsün Türkiye ve Ankara için önemli bir gelişme olduğunu söyleyerek, "İnşallah bunun devamı gelecek. Yol testlerinde otobüsümüz ile 300 kilometre menzilli ideal koşullarda ise 400 kilometreyi de bulduk. 3 saatte tam şarj oluyor. Bu şarj bir günden daha fazla yetebiliyor. Otobüsümüzün kabaca maliyeti yerli bir otobüsün 3'te 1 fiyatına denk geliyor. Yakıt olarak aynı segment aynı yaştaki dizel otobüse göre 5'te 1 yakıt maliyeti var. Belediyemizin çalışanları ve imkanları ile bu dönüşümleri sağladık" diye konuştu.

Ankara'da dizelden dönüştürülen elektrikli otobüs tanıtıldı
Ankara'da dizelden dönüştürülen elektrikli otobüs tanıtıldı
Ankara'da dizelden dönüştürülen elektrikli otobüs tanıtıldı
Ankara'da dizelden dönüştürülen elektrikli otobüs tanıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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