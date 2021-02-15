Ankara'da "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" düzenlenecek
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Ankara'da "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" düzenlenecek

15.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:12
Ankara'da

Ticaret Bakanlığının firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt genelinde düzenlediği "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" 23-24 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığının firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt genelinde düzenlediği "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" 23-24 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, 2020 Mart'a kadar yüz yüze yapılan seminerler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde çevrim içi olarak devam ediyor.

Firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla Bakanlıkça düzenlenen seminerler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğ, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu koordinasyonunda Ankara Ticaret Odasının eğitim organizasyonuyla Ankara'da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak yapılacak.

Bu kapsamda, 23 Şubat'ta "İhracatta Uygulanan Destek Programları", "Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu", "İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları" konularında, 24 Şubat'ta ise "Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları", "Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları" ve "e-Ticaret/e-İhracat Uygulamaları"na yönelik seminerler verilecek.

Ticaret Bakanlığınca 2020'de 75 ilde, 17 iş birliği kuruluşu ile 45 seminer düzenlenmiş ve bunlara 4 bin 131 kişi katılmıştı.

Bu yıl da video konferans yöntemiyle 55 seminer gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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