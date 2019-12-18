Ankara'da DHKP-C üyesi 5 kişi hakkında gözaltı kararı
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Ankara'da DHKP-C üyesi 5 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ünün yakalandığını açıkladı.

18.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:39
Ankara'da DHKP-C üyesi 5 kişi hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ünün yakalandığını açıkladı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdüren 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı belirtildi. Örgüte müzahir kültür merkezinde ve şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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