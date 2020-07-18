Ankara'da dezenfekte edilen toplu taşıma araçlarına sticker yapıştırıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, kent genelinde dezenfeksiyon işlemini tamamladığı toplu taşıma araçlarına bilgilendirme stickerları yerleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, kent genelinde dezenfeksiyon işlemini tamamladığı toplu taşıma araçlarına bilgilendirme stickerları yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığının dezenfeksiyon işlemlerini sürdürdüğü taksilere ve toplu taşıma araçlarına Zabıta Daire Başkanlığınca yerleştirilen stickerlarda, "Bu toplu taşıma aracı Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenli olarak dezenfekte edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ilk olarak Yenimahalle (Cento) dolmuş durakları, Esenboğa taksi, Altınpark 413 halk otobüsü son durağı ile İskitler servis araçları noktasında başlayan uygulamanın yaygınlaştırılacağı vurgulandı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kovid-19 nedeniyle Ankara'da merkez ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşları ile ortak alanlar dahil taksiden dolmuşa, otobüsten metroya kadar birçok noktada yoğun dezenfeksiyon ve hijyen paketi dağıtım işlemlerine de devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, Cento dolmuş durağında toplam 375 dolmuşçu esnafa hijyen paketi dağıttıklarını ve etiket uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Oğan, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak minibüsçü esnafımızın yanında yer aldık. Dolmuşçu esnafının yanı sıra taksici esnafımıza da maske ve el dezenfektanı dağıttık. Araçların dezenfeksiyon işlemlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını anlatan stickerları yapıştırdık. Ankara halkı, dolmuşları huzurlu ve gönül rahatlığı içinde kullanabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA