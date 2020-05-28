Ankara'da dezenfekte edilen camilerde tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak
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Ankara'da dezenfekte edilen camilerde tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak

Başkentte cuma günü ibadete açılacak camilere gideceklere tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak.

Ankara'da dezenfekte edilen camilerde tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak
28.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:52

Başkentte cuma günü ibadete açılacak camilere gideceklere tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla 65 camide temizlik çalışması ve dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Kent genelinde ibadete açılacak bazı camilerde Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri dezenfektanlı yüzey temizleyicileri ve basınçlı yıkama araçları ile temizlik yaparken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de titiz bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, aralarında Kocatepe, Hacı Bayram, Ahmet Hamdi Akseki, Melike Hatun ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Beştepe Millet Camisi'nin de bulunduğu başkentin tarihi ve simge camilerinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Camilerimizin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları konusunda çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ankaramızda 3 bin 11 cami var. Bunlardan 1684'ü merkez ilçemize bağlı. Çevre ilçelerimizde de 1327 camimiz var. Bunlardan 7 tanesi A grubu cami olarak belirlediğimiz camiler ve bu 7 camiden başlayarak 65 caminin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayacağız. Ayrıca camilerimizin içinde de dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Cuma namazına gelen vatandaşlarımıza tek kullanımlık seccade ve maske dağıtımı da gerçekleştireceğiz."

Salgının başladığı ilk günden itibaren kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, ortak alanlar, huzurevleri, okullar ve toplu taşıma araçlarında günlük olarak dezenfeksiyon çalışması yapan belediye ekipleri, cuma namazı öncesi camileri de baştan sona dezenfekte ederek hijyenik hale getirdi.

İbadete açılacak camilerde ANFA Güvenlik personeli sayısını da artıracak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte 65 caminin avlusunda kılınacak cuma namazı öncesi vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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