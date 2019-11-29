Ankara'da devrilen yol süpürme aracının sürücüsü öldü
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediyeye ait yol süpürme aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
29.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:28
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediyeye ait yol süpürme aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Beypazarı'ndan Nallıhan yönüne giden Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına ait Süleyman Çetin idaresindeki 06 DV 5464 yol süpürme aracı, Sohta Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA