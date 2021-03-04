Ankara'da devrilen otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralandı
04.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:26
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nallıhan'dan Çayırhan Mahallesi yönüne giden Bülent Çelik'in (43) kullandığı 14 EH 998 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada diş hekimi olduğu öğrenilen Bülent Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan eşi Gülsen Çelik, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak