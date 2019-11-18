Ankara'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
18.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:40
Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.D'nin kullandığı 06 S 7862 plakalı otomobil, Karagöl Yolu Aşağı Çavundur Mahallesi'nde devrildi.
Yaralanan sürücü ile otomobildeki Mustafa Kutluer ve Hasan Kapucu, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.D'nin sürücü belgesinin olmadığı ileri sürüldü.
Kaynak: AA