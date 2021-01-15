Ankara'da devrilen motosikletin üstündeki 2 kişi yaralandı
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Ankara'da devrilen motosikletin üstündeki 2 kişi yaralandı

15.01.2021 06:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 07:03
Ankara'da devrilen motosikletin üstündeki 2 kişi yaralandı

ANKARA'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ANKARA'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay saat 01.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mevlana Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyir halinde olan 16 VH 658 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bir süre sürüklendikten sonra durabilen motosiklet üstündeki Kadir S. ve Tahsin Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Ankara'da devrilen motosikletin üstündeki 2 kişi yaralandı
Ankara'da devrilen motosikletin üstündeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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