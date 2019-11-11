Ankara'da 'devremülk' operasyonu: 28 gözaltı
Ankara'da, 'devremülkünüzü yüksek fiyatlara' satacağız diyerek 110 kişiyi 2 milyon 500 bin TL dolandıran kişilere operasyon düzenlendi.
11.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:57
Ankara'da, 'devremülkünüzü yüksek fiyatlara' satacağız diyerek 110 kişiyi 2 milyon 500 bin TL dolandıran kişilere operasyon düzenlendi. 150 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.
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ANKARA,
Kaynak: DHA