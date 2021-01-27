Ankara'da devletin gizli bilgilerini açıklayan 4 kişiye gözaltı (2)

DENİZ KUVVETLERİ'NİN KRİTİK PROJELERİNİ SIZDIRMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve 3'ü asker 4 kişinin gözaltına alındığı 'casusluk' soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Deniz Kuvvetlerine ait yeni geliştirilen kritik projelerin sızdırıldığı yönünde elde edilen bilgiler sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, bilgileri sızdırdıkları tespit edilen projelerle ilgili kritik yerlerde görev yapan iki albay ve bir astsubay hakkında Deniz Kuvvetlerine bilgi verildi. Bu kişilerin görevden el çektirilmeleri üzerine emekliliğini istedikleri ve emekliliğe sevk edildikleri öğrenildi.

SAVUNMA SANAYİNDEKİ ŞÜPHELİ ÇIKTISavcılık, şüphelilerin irtibatları ile ilgili yaptığı araştırmada kritik bir bilgiye ulaştı. Şüphelilerin 12 Ocak'ta savunma sanayindeki bilgileri sızdırdıkları gerekçesiyle yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden biri ile irtibatları tespit edildi. Bu kişinin gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken, bu sabah yapılan casusluk operasyonda emekli 2 albay, bir astsubay ile birlikte tekrar gözaltına alındı. Şüphelilerin Deniz Kuvvetleri'ne ait yeni geliştirilen helikopter, gemi ve silah sistemlerine ait bilgileri sızdırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ifade alma işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı