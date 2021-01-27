Ankara'da devletin gizli bilgilerini açıklayan 4 kişiye gözaltı

ANKARA'da devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları tespit edilen 3'ü asker 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si emekli albay, 1'i astsubay, 1'i sivil 4 şüphelinin, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edildi. Yapılan teknik takip sonucu elde edilen deliller sonucunda şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu 4 şüpheli de gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı