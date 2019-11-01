Ankara'da dev zirve: Kılıçdaroğlu'nun konuğu Uygur

01.11.2019 17:17

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Yerel seçimlerden sonra bugün üçüncü kez CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Başkan Uygur ve Kılıçdaroğlu önemli konuları masaya yatırdı. 8 bin oy farkı ile ilçede belediye başkanı seçilen Uygur'u bir kez daha tebrik eden CHP Genel Başkanı, Başkan Uygur aracılığı ile Torbalılılara selam gönderdi. Öte yandan Başkan Uygur görüşmede, Torbalı Belediyesi'nin mali yapısını, belediyedeki durumu ve yapılacak projeler hakkında CHP liderine bilgi verdi. Bugün gerçekleşen görüşme sonrasında taraflar hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Bültenler