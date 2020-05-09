Ankara'da dernek bürosuna kumar baskını; 37 kişiye 113 bin lira ceza

Ankara'da dernek bürosuna kumar baskını; 37 kişiye 113 bin lira cezaANKARA'da, kumar oynatılan dernek bürosuna yapılan polis baskınında, içeride bulunan 37 kişiye 113 bin 400 TL para cezası kesildi.