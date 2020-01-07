Ankara'da deprem oldu? Ankara depremi şiddeti kaç? Ankara'da ne zaman deprem oldu?

07.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:27

7 Ocak Salı günü sabah saatlerinde Ankara'da deprem yaşandı. Ankaralıları tedirgin eden depren sonrası vatandaşlar, Ankara depremi şiddeti kaç, Ankara'da ne zaman deprem oldu gibi sorular sordu. İşte AFAD'dan ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen Ankara depremi açıklamaları…

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DUYURDU!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ankara depremi saat, 08.05'te oldu. Depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak belirtildi. Deprem derinliği ise 6.6 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi

Ankara depremi AFAD verilerine göre de 3.8 büyüklük, 7.03 km derinlik ve gerçekleşme saati 08.01 olarak kaydedildi.