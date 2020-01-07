Ankara'da deprem oldu? Ankara depremi şiddeti kaç? Ankara'da ne zaman deprem oldu?
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Ankara'da deprem oldu? Ankara depremi şiddeti kaç? Ankara'da ne zaman deprem oldu?

Ankara 7 Ocak Salı gününe depremle uyandı. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası halk tedirginlik yaşarken Ankara depremi şiddeti kaç, Ankara'da ne zaman deprem oldu gibi sorular akıllara geldi. İşte Ankara depreminin detayları…

07.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:27
Ankara'da deprem oldu? Ankara depremi şiddeti kaç? Ankara'da ne zaman deprem oldu?

7 Ocak Salı günü saatlerinde 'da yaşandı. Ankaralıları tedirgin eden depren sonrası vatandaşlar, Ankara depremi şiddeti kaç, Ankara'da ne zaman deprem oldu gibi sorular sordu. İşte AFAD'dan ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen Ankara depremi açıklamaları…

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DUYURDU!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ankara depremi saat, 08.05'te oldu. Depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak belirtildi. Deprem derinliği ise 6.6 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi

Ankara depremi AFAD verilerine göre de 3.8 büyüklük, 7.03 km derinlik ve gerçekleşme saati 08.01 olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi
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