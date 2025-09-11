Ankara'da deprem mi oldu (Kalecik) 11 Eylül Perşembe?

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu sarsıntının ardından akşam saatlerinde 3.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

ANKARADA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan aktarılan bilgilere göre, akşam saatlerinde gerçekleşen 3.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kalecik ilçesi oldu. Depremin yerin yaklaşık 8.63 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

ANKARA GÜN İÇİNDE İKİNCİ KEZ SARSILDI

Sabah 4.1 büyüklüğündeki depremin etkisiyle sarsılan Ankara, akşam saatlerinde yaşanan 3.5'lik depremle yeniden endişeye kapıldı. Kalecik'te saat 20.28'de gerçekleşen deprem, kent genelinde hissedildi.