Ankara'da deprem! 15 Mayıs Ankara deprem kaç büyüklüğünde oldu? Merkez üssü neresi?

Ankara'da deprem! 15 Mayıs Ankara deprem kaç büyüklüğünde oldu? Merkez üssü neresi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da deprem mi oldu? 15 Mayıs 2025 tarihinde başkentte hissedilen sarsıntı vatandaşları tedirgin etti. Günün en çok aranan konularından biri haline gelen "15 Mayıs Ankara deprem kaç büyüklüğünde oldu?" sorusu, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle netlik kazandı.

Deprem, Ankara'nın birçok ilçesinde hissedilirken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Peki, Ankara'da meydana gelen depremin büyüklüğü kaçtı? Depremin merkez üssü neresi, sarsıntı hangi ilçelerde hissedildi? İşte 15 Mayıs Ankara depremine dair resmi açıklamalar ve detaylar...

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan sarsıntı da Konya'da meydana geldi.

Ankara'da deprem! 15 Mayıs Ankara deprem kaç büyüklüğünde oldu?

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Ankara dahil birçok ilimizde hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.2 olarak açıklandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı

Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Simge Sağın'ın acı günü! Ablası genç yaşta hayatını kaybetti

Simge Sağın'ın acı günü! Ablası genç yaşta hayatını kaybetti
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren 'taht' diyaloğu: İkinci eş için

Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren "taht" diyaloğu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.