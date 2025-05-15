Ankara'da deprem! 15 Mayıs Ankara deprem kaç büyüklüğünde oldu? Merkez üssü neresi?

Deprem, Ankara'nın birçok ilçesinde hissedilirken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Peki, Ankara'da meydana gelen depremin büyüklüğü kaçtı? Depremin merkez üssü neresi, sarsıntı hangi ilçelerde hissedildi? İşte 15 Mayıs Ankara depremine dair resmi açıklamalar ve detaylar...

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan sarsıntı da Konya'da meydana geldi.

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Ankara dahil birçok ilimizde hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.2 olarak açıklandı.