Ankara'da demir yüklü kamyon, metre köprüsü altında sıkıştı
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Ankara'da demir yüklü kamyon, metre köprüsü altında sıkıştı

ANKARA'da, Alınteri Bulvarı üzerinde seyir halindeki demir yüklü kamyon, metro köprüsü altından geçerken sıkıştı.

Ankara'da demir yüklü kamyon, metre köprüsü altında sıkıştı
20.07.2020 21:34 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:44

ANKARA'da, Alınteri Bulvarı üzerinde seyir halindeki demir yüklü kamyon, metro köprüsü altından geçerken sıkıştı. Kameralara da yansıyan olayda, kamyonun dorsesi, köprü üzerinden metronun geçmesiyle devrildi. 

Olay, öğlen saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Alınteri Bulvarı üzerinde seyir halinde olan demir yüklü kamyon, yüksekliği yaklaşık 3 metre olan köprü altından geçmek istedi. Süratli şekilde köprü altından geçen kamyonun demir yüklü dorsesi köprü altında asılı kalırken, sürücü kabini koparak yere devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun takılı kaldığı şeridi araç trafiğine kapatan trafik polisleri, bölgede güvenlik önlemi aldı

PANİK YAŞANDI Sağlık ekipleri de hafif yaralanan kamyon sürücüsüne olay yerinde müdahale etti. Bu sırada köprü üzerinden metronun geçmesiyle asılı kalan kamyon dorsesi, sallanmanın şiddetiyle devrildi. Cep telefonu kameralarına da yansıyan olayda, çevredeki vatandaşların kısa süreli panik yaşadağı görüldü. Ekipler, daha sonra çekici yardımıyla kamyon ve dorsesini bulunduğu yerden çıkarttı.

Görüntü dökümü:

Metronun geçmesi ve dorsenin devrilme anı 

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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