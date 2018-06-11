Ankara'da Dehşet! Cani Adam, Erkek Arkadaşını Boğup Öldürdükten Sonra Tecavüz Etti

Başkent'te Afgan uyruklu Necip V, Afgan vatandaşı olan erkek arkadaşı Firuz R.'yi öldürüp tecavüz etti. Daha sonra olay anında odada bulunan arkadaşı Muhsin Ö. ile birlikte cesedi battaniyeye sarıp kamyonun önüne bıraktı.

ERKEK ARKADAŞINI ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA TECAVÜZ ETTİ

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına göre olay, 27 Ağustos 2017'de Polatlı ilçesinde yaşandı. Afgan uyruklu Muhsin Ö., (22), Necip V. ile Firuz R., Polatlı pazarının giriş katının boş olan bir yerinde alkol almaya başladı. Daha sonra evlerine geçen şahıslar, saat 04.00 sıralarında aynı odada yattı. Bir müddet sonra Necip V., Firuz R.'nin kemerini çıkartıp pantolonunu indirmesi üzerine Firuz R., lambayı açarak odadan çıkmak istedi. Buna izin vermeyen Necip V., mutfaktan bıçak alarak odanın ışığını kapattırdı ve tekrardan uyumaya başladılar. Tekrar cinsel istismarda bulunan Necip V., Firuz R.'nin üzerine çıkıp boğazını sıkmaya başladı ve, "Benim istediğim şeyi ver. Senden bir şey istiyorum, onu bana ver" dedi. Firuz R.'nin "Önce beni bırak ne istersen veririm" demesine rağmen durmayan Necip V., Firuz R.'yi boğazını sıkarak öldürdü. Necip V., öldürdüğü Firuz R.'ye daha sonra tecavüz etti.

CESEDİ BATTANİYEYE SARARAK KAMYON ÖNÜNE BIRAKTI

Necip V., daha sonra öldüğünü anladığı Firuz R.'nin cesedini, olay anında odada bulunan Muhsin Ö. ile birlikte battaniyeye sararak sokakta bulunan bir kamyonun önüne bırakıp kaçtı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olayın ardından yakalanan Necip V. ile Muhsin Ö. hakkında "Bir suçu gizlemek için kasten adam öldürmek" ve "cinsel saldırı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.