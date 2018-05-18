Ankara'da Dehşet Anları! Gazi Ailesi Taksicilerin Saldırısına Uğradı

Ankara Kızılay'da bir gazi ailesi bulvar üzerinde durmak istedi ancak taksicilerin saldırısına uğradı. Polis iki tarafı güçlükle ayırırken dehşet anları anbean kameralara yansıdı.

TAKSİCİLER, GAZİ AİLESİNİN ÖNÜNÜ KESİP SALDIRDI

Kızılay'da meydana gelen olayda, bir gazi ailesi bulvar üzerinde durmak istedi ancak taksiciler yollarını kesti. İddiaya göre taksiciler bununla da yetinmeyip aracın kapısını açarak aileye saldırdılar.

KAVGA, TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ KAPMAK İSTEMESİ YÜZÜNDEN ÇIKTI

Kavganın sebebi ise, taksicilerin müşteri kapma telaşı. Taksiciler buraya park etmeyin deyince önce tartışma sonra da kavga çıktı. Gazinin eşi ve bebeği arbedenin ortasında kaldı. Bir taksici ise gazinin babasıyla yumruk yumruğa kavga etti.

İKİ TARAF ARASINDA ÇIKAN KAVGAYI POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

Olay yerine gelen polisler aileyi sakinleştirmeye çalıştı ama başarılı olamadı, tansiyon uzun süre düşmedi.

GAZİ OLAN OĞULLARI GELİP AİLESİNİ ALDI

Kısa süre sonra ailenin gazi olan oğlu da olay yerine geldi ve ailesini başka bir araca aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

(Kaynak: Kanal D)