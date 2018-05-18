Ankara'da Dehşet Anları! Gazi Ailesi Taksicilerin Saldırısına Uğradı
Ankara Kızılay'da bir gazi ailesi bulvar üzerinde durmak isteyince müşteri kapmak isteyen taksiciler aileye saldırıp darp etti. Çıkan kavgayı polis güçlükle ayırırken yaşananlar anbean görüntülendi.
Ankara Kızılay'da bir gazi ailesi bulvar üzerinde durmak istedi ancak taksicilerin saldırısına uğradı. Polis iki tarafı güçlükle ayırırken dehşet anları anbean kameralara yansıdı.
TAKSİCİLER, GAZİ AİLESİNİN ÖNÜNÜ KESİP SALDIRDI
Kızılay'da meydana gelen olayda, bir gazi ailesi bulvar üzerinde durmak istedi ancak taksiciler yollarını kesti. İddiaya göre taksiciler bununla da yetinmeyip aracın kapısını açarak aileye saldırdılar.
KAVGA, TAKSİCİLERİN MÜŞTERİ KAPMAK İSTEMESİ YÜZÜNDEN ÇIKTI
Kavganın sebebi ise, taksicilerin müşteri kapma telaşı. Taksiciler buraya park etmeyin deyince önce tartışma sonra da kavga çıktı. Gazinin eşi ve bebeği arbedenin ortasında kaldı. Bir taksici ise gazinin babasıyla yumruk yumruğa kavga etti.
İKİ TARAF ARASINDA ÇIKAN KAVGAYI POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI
Olay yerine gelen polisler aileyi sakinleştirmeye çalıştı ama başarılı olamadı, tansiyon uzun süre düşmedi.
GAZİ OLAN OĞULLARI GELİP AİLESİNİ ALDI
Kısa süre sonra ailenin gazi olan oğlu da olay yerine geldi ve ailesini başka bir araca aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
(Kaynak: Kanal D)
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Arkadaslar bu kavgayi bizzat ben gordum kavgada taksici suclu degil gazi ailesi diye bilinen aile taksicinin arabasina vurdular taksici inip gecmis olsun dedi ve gazi ailesi benim arabamin onunu kesemezsiniz deyip kufurler yagdirmaya baslayinca taksici de vurunca gozunu patlatti hemen taksiciyi karaliyorsunuz ama zorda kalinca hastalaninca taksiye binmeyi biliyorsunuz siz hem birde gazi ailesinin anlinda ben gaziyim mi diye yaziyormuda taksici nerden bilecek ayip size taksicilerde musteriler icin at hirsizi cakal cukal diyerek musteri almamazlik yapmiyor ayip lan size ayipppCevap Yaz Yayından Kaldır
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pis herifler taksiciler eşkiya olmuş zibidiler gaziye el kaldıracaksın haaaaa itlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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ankarada yaşayıpta bu aracı sağlam bırakana yazıklar olsun plakada görünüyo bence ankarada o plakaları herkeze duyurlalılar kimse binmesin ne yaparsa kalk yapar ifadesi alınıp bırakılır şimdi şehir eşkiyaları yarın başka birine saldırır belki öldürür ancak ozman tutarlar içerde bizim ülkemiz öyle bi ülke oldu tacizci 14 yılla yargılanır kaç tane adan öldürdüde 14 yıl diyen bir ülkede yaşıyoruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Devlet denetim getirmeli,Ticari taksi kullanıcıları yılda bir pisikoneknik raporu almalı ve tüm sağlık kontrollerinden geçirilmeli,SIK ,SIK ADLİ SİCİL KAYITLARI EN GEÇ 6 AYDA BİR İSTENMELİ...Onlar aslında yanlış yapıyorlar kendilerine düşman kazanıyorlar en savunmasız kendileridir aslında.Birileri çıkar biner taksisine götürür artık şişeyemi oturtur kafasınamı sıkar bilinmez..Herşeyden önce esnaf olabilmeli taksiciler yoksa bu sorun bitmez...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gazi ve ailesine el kalkar mı pis herifler zibidi taksici dolmuşotobüsçü at oynatır nerde güvenlik güçleriCevap Yaz Yayından Kaldır