Ankara'da DEAŞ şüphelisi 18 Irak uyruklu şahıs gözaltına alındı MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen Irak uyruklu 20 şüphelinin adresi tespit edildi.

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen Irak uyruklu 20 şüphelinin adresi tespit edildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ve MİT birimlerince DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 20 Irak uyruklu şahsın Ankara'daki adresleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA