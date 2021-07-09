Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 10 gözaltı kararı
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Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 10 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak Ankara'da faaliyet gösterdiği tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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