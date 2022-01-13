Son dakika haberleri... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberleri... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltıANKARA'da DEAŞ'a yönelik operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 15 kişiden 9'u, gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

ANKARA'da DEAŞ'a yönelik operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 15 kişiden 9'u, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta bulundukları süre içerisinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri, halen çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen Irak uyruklu 15 kişiyi tespit etti. Şüphelilere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Son dakika haberleri... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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