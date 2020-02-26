Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

26.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:37
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 10 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda biri Irak uyruklu 9 şüpheli yakalandı. Firari şahsın yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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