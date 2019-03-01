Ankara'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5'i Türk, 2'si Irak uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, El Kaide terör örgütünden ayrılarak, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüten DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmeye başlayan şüphelilerin, illegal yollarla Ankara'ya gelip DEAŞ terör örgütü yanlıları ile irtibat kurduklarını saptadı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü adına kentte faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5'i Türk, 2'si Irak uyruklu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.

- Ankara

Kaynak: DHA