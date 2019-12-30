Ankara'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5'i Suriye, 1'i Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
30.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:25
ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5'i Suriye, 1'i Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5'i Suriye, 1'i Irak uyruklu 6 kişi polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı.
Kaynak: DHA