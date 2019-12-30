Ankara'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5'i Suriye, 1'i Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:25
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5'i , 1'i Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5'i Suriye, 1'i Irak uyruklu 6 kişi polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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