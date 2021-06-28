Ankara'da DEAŞ operasyonu 26 gözaltı
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Ankara'da DEAŞ operasyonu 26 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu 26 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltıANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kentte bulunan 28'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 30 kişinin, Irak ve Suriye'deki DEAŞ üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.Diğer 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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