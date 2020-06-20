Ankara'da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı ANKARA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 4'ü Türk vatandaşı, 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 24 kişi, gözaltına alındı.

ANKARA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 4'ü Türk vatandaşı, 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 24 kişi, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. DEAŞ üyesi oldukları, çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına ilişkin bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kaldığı 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü Türk vatandaşı, 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA