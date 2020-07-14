Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı ANKARA'da, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 18 Irak uyruklu, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 18 Irak uyruklu, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, MİT Başkanlığı'nın desteğiyle yaptığı çalışma sonucu 20 Irak uyruklunun DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğunu tespit etti. Şafak vakti şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA