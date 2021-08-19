Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltıANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma sürdürülüyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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