Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde düzenlenen operasyonla, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde düzenlenen operasyonla, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15'i Irak, 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 19 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA