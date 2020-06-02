Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah yapılan operasyonda, 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA